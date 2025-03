Bardzo się cieszę, że mogę wrócić do roli Mery. Lubię tę postać, cenię to, jak jest napisana. Czuć, że historię stworzyły młode osoby. Tekst jest bardzo naturalny, dobrze się na nim pracuje. Czego można się spodziewać po „Randomie 2.0”? Od premiery pierwszego słuchowiska minęło już kilka lat. Przez ten czas ja dojrzałam, więc i Mery zdążyła się zmienić. Nauczyła się rozpoznawać, czego w życiu nie chce – a to przecież pierwszy, ważny krok do odkrycia tego, czego się naprawdę pragnie. Tym razem w aplikacji pozna kogoś nowego. Przynajmniej z perspektywy słuchaczy i słuchaczek, bo dla Mery będzie to... powrót do przeszłości. - mówi Julia Wieniawa, odtwórczyni głównej roli.

Parzymies i Sokół w swojej najnowszej produkcji robią to, co wychodzi im najlepiej: bawią, poruszają, angażują, ale przede wszystkim mówią głośno o rzeczach, które są bliskie sercom młodego pokolenia. Tak jak pierwszy „Random” mierzył się z tematem budowania relacji w nowym świecie, gdzie często obcujemy nie z innymi ludźmi, ale ich internetowymi „personami”, tak kontynuacja tej opowieści idzie o krok dalej, już poza strefę uczuć romantycznych. „Random 2.0” zagląda głęboko w dusze pokolenia obecnych dwudziestoparolatków i znajduje tam pokłady zagubienia, wyobcowania, poczucie niezrozumienia i przytłoczenia, które, gdy pozostawione same sobie, mogą stać się trucizną. W centrum wątku poświęconego zdrowiu psychicznemu i samotności jako choroby cywilizacyjnej będzie Łukasz, grany przez Hycnara. Łukasz to postać budowana na pozornych sprzecznościach - mówi Jędrzej Hycnar. Z jednej strony muzyk, dusza towarzystwa, celebryta, z drugiej osoba bardzo samotna i emocjonalnie popękana. Jego opowieść w „Randomie 2.0” to droga do wyrażania i nazywania własnych uczuć, co wciąż – niestety – jest rzadkością w historiach o mężczyznach. Granie tak złożonych i rozwijających się wraz z fabułą postaci to zawsze wyzwanie i przyjemność.