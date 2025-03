Nowa "Energylandia" nad morzem. Wszystko, co wiemy o Hossolandzie!

Wielkimi krokami zbliża się uroczyste otwarcie nowego, ogromnego parku rozrywki Hossoland. Będzie on konkurencją dla znanej i lubianej Energylandii. Mieści się niedaleko Kołobrzegu i ma przyciągać ponad milion turystów rocznie. W materiale omawiamy wszystko, co do tej pory wiadomo o tej inwestycji.