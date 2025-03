– Ja nie zostanę obywatelką USA, proszę się nie martwić, to w ogóle nie wchodzi w rachubę. Tak rozmówczyni Jacka Pałasińskiego reaguje na słowa prezydenta USA Donalda Trumpa , jakoby Kanada miała zostać niedługo przyłączona do Stanów Zjednoczonych.

– Kanada jest krajem, który oferuje dużo bardziej bezpieczne życie. Tutaj nikt nie bankrutuje, kiedy ma jakąś przerażającą, poważną historię zdrowotną i na przykład musi pójść i się operować, albo ma jakieś bardzo poważne kłopoty innego rodzaju. Mamy bezpłatną służbę zdrowia. Oczywiście wiele osób ją krytykuje, ale bez wątpienia należy przyznać, że to jest niesamowite poczucie bezpieczeństwa – mówi Małgorzata Bonikowska. Według niej to jeden z powodów, dla których to Amerykanie bardziej chcą do Kanady, niż Kanadyjczycy do Stanów Zjednoczonych Ameryki.