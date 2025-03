Nie chodzi tu tylko o miejsca pracy grupy zdolnych ludzi w białych kitlach, ponieważ działania Trumpa nie wynikają wyłącznie z powodów finansowych. Krytycy, którzy obalają głoszone przez niego twierdzenia i mity przeciwstawiając im fakty i analizy, postrzegają to jako politycznie motywowany atak na pluralistyczny system oraz wolność i podstawy demokracji.

Kierunek: Kanada, Azja, Europa

Zaniepokojenie jest tak duże, że wielu badaczy chce opuścić USA, przenosząc się do Kanady i Azji, ale przede wszystkim do Europy . Jednym z nich jest Timothy Snyder , jeden z najwybitniejszych amerykańskich historyków. Ten zdeklarowany krytyk Trumpa podkreśla, że jego decyzja nie jest wymierzona w elitarny Uniwersytet Yale, na którym prowadzi badania od ponad 20 lat. Amerykański portal „Inside Higher Ed” donosi, że o jego decyzji o emigracji zadecydowały względy osobiste.

Marci Shore, żona Snydera, jest badaczką Europy Wschodniej i też wcześniej pracowała na Uniwersytecie Yale. Także ona uzasadnia przeprowadzkę do Kanady powodami osobistymi i politycznymi. Snyder bierze urlop na Uniwersytecie Yale w stanie Connecticut, aby objąć profesurę w Munk School of Global Affairs & Public Policy na Uniwersytecie w Toronto.

Shore twierdzi, że Uniwersytet Toronto rozpoczął starania o obu naukowców dwa lata temu, a więc zanim Trump wprowadził się do Białego Domu. Ich ostateczna decyzja o opuszczeniu USA została podjęta po wyborach prezydenckich w listopadzie ubiegłego roku.

Globalne szkody

– Musimy teraz okazać solidarność z naszymi partnerami w USA, ponieważ potrzebujemy dobrze rozwiniętej nauki w Stanach Zjednoczonych . Luki, które pojawiają się w niej teraz w badaniach nad klimatem, nad zdrowiem na świecie lub w odniesieniu do transformacji energetycznej, nie mogą być po prostu zamknięte później – powiedział DW Otmar Wiestler, przewodniczący Stowarzyszenia Helmholtza.

Duże zainteresowanie Niemcami

Postępowanie Trumpa oferuje niewyobrażalne wcześniej możliwości przyciągania najlepszych naukowców do Europy, a w szczególności do Niemiec. Europejskie instytucje badawcze nie chcą przegapić tej okazji. Jednocześnie nie chcą też narażać na szwank tradycyjnie dobrej współpracy z amerykańskimi partnerami ani wykorzystywać obaw tamtejszych naukowców.

Jak dotąd nie ma jeszcze wiarygodnych danych liczbowych dotyczących naukowców z USA, którzy są zainteresowani wyjazdem z kraju, ponieważ jest to ich decyzja równie prywatna, co wrażliwa.

Jednak 75 procent amerykańskich naukowców, którzy wzięli udział w ankiecie czasopisma "Nature", myśli o opuszczeniu USA. Spośród 1600 uczestników tej ankiety, ponad 1200 naukowców rozważa przeprowadzkę do Kanady lub Europy. Trend ten był szczególnie wyraźny wśród naukowców, którzy znajdują się na początku swojej kariery.

Spośród 690 naukowców po studiach podyplomowych, 548 rozważa wyjazd; 255 z 340 doktorantów powiedziało to samo. Czołowe niemieckie instytucje badawcze już teraz otrzymują coraz więcej podań o pracę z USA, w tym także od wybitnych naukowców, których bardzo chętnie zatrudniłyby u siebie.

Na początku lutego przewodniczący Towarzystwa Maxa Plancka Patrick Cramer poinformował, że liczba takich podań z USA wzrosła co najmniej dwukrotnie, a w niektórych przypadkach nawet trzykrotnie. W kwietniu Cramer ponownie uda się do USA na rozmowy. Według dr Christiny Beck z Towarzystwa Maxa Plancka, wielu doktorantów, szczególnie z Indii, Korei Południowej i Chin , także postrzega teraz Niemcy jako interesującą alternatywę wobec USA.

– Możemy zatem założyć, że zagraniczni naukowcy coraz częściej rozważają karierę w Niemczech. Nawiasem mówiąc, dotyczy to nie tylko naukowców, którzy są obecnie zatrudnieni w USA. Dotyczy to również utalentowanych naukowców z całego świata, którzy w tej chwili szukają alternatywy dla planowanego lub już zaplanowanego pobytu w USA. Podobny trend zaobserwowaliśmy również po brexicie – mówi Otmar Wiestler.

Czy Niemcy powinny rekrutować?

Prezydent Stowarzyszenia Helmholtza nie zgadza się z tym: – Uważam, że głosy wzywające do aktywnej rekrutacji najlepszych naukowców z USA są krótkowzroczne. Dla nas Stany Zjednoczone są szczególnie cennym partnerem naukowym i liczymy na to, że tak będzie również w przyszłości.

W przypadku utrzymywania się lub nasilenia ataków na niektóre dziedziny badań naukowych możliwe jest ich krótkoterminowe i tymczasowe finansowanie. – Jeśli rzeczywiście dojdzie do znacznego ograniczenia amerykańskich badań w poszczególnych obszarach, takich jak klimat lub badania nad infekcjami, w interesie światowej nauki, a zatem także w interesie Niemiec byłoby zachowanie tej wiedzy specjalistycznej. Jeśli wchodzący tu w grę naukowcy chcieliby zmienić miejsce pracy będziemy bardzo szczęśliwi, mogąc to wesprzeć – powiedziała dalej Martina Brockmeier.

Nowatorskie badania w Niemczech?

– Jest więc wiele powodów, aby do nas przyjechać, niezależnie od bieżących wydarzeń – mówi prezes Stowarzyszenia Helmholtza. – Niemcy mają bardzo dobrą pozycję jako miejsce prowadzenia badań – podkreślił.

Przeszkody, które można poprawić

– Niemcy jako ośrodek badawczy są z pewnością konkurencyjne w zestawieniu międzynarodowym – to także opinia przewodniczącej Stowarzyszenia Leibniza Martiny Brockmeier. Mimo to widzi pilną potrzebę działania i reform: - Dotyczy to ograniczenia nadmiernej biurokracji i umożliwienia przejawiania większej inicjatywy, niezawodnego i długoterminowego finansowania badań naukowych, zwiększenia atrakcyjności kariery akademickiej oraz ułatwienia transferu technologii i współpracy z przemysłem - mówi.