Niemiecka prasa o polskim papieżu: Europa potrzebuje osobowości w rodzaju Jana Pawła II

Materiał poświęcony Janowi Pawłowi II w związku ze zbliżającą się 20 rocznicą śmierci (02.04.2025) ukazał się w serwisie RND (Sieć Redakcyjna Niemiec). Autor artykułu Thoralf Cleven podkreślił, że uroczystości pogrzebowe papieża obserwowały miliony ludzi na całym świecie, "co nie było przypadkiem".

Zastanawiając się nad przyczynami wielkiej popularności polskiego papieża, Cleven przypomniał, że myślą przewodnią pontyfikatu było hasło "nie lękajcie się, otwórzcie bramy szeroko na Chrystusa". Autor zaznaczył, że komunistyczne kierownictwo ZSRR wypowiedziało papieżowi wojnę. Zamach na Wojtyłę dokonany przez tureckiego zawodowego zabójcę przypisuje się do dziś sowieckiej KGB.

Właściwy człowiek na właściwym miejscu

" Jan Paweł II był właściwym człowiekiem na właściwym miejscu" – ocenił 26-letni pontyfikat Karola Wojtyły niemiecki dziennikarz. Przypomniał najważniejsze wydarzenie z tych czasów – upadek muru berlińskiego, a tym samym żelaznej kurtyny między Wschodem a Zachodem i rozpad Związku Sowieckiego. Zdaniem autora "proroczo" zabrzmiało ostrzeżenie wygłoszone przez papieża w 1999 r., który zastanawiał się, czy to dobrze, że na świecie pozostało tylko jedno mocarstwo (USA).

Cleven przypomniał, że Jan Paweł II potrafił "grać na klawiaturze mediów", co nie zawsze było dobrze przyjmowane w Watykanie .

Dogmatyk czy otwarty?

Dziennikarz RND podkreślił, że największe zaangażowanie papieża, oprócz wydarzeń w Polsce po 1980 r., dotyczyło dążenia do jednej "Europy od Atlantyku do Uralu". Za realizacją tego celu papież optował podczas pielgrzymki w Niemczech w 1987 r. "Wojtyła miał jasną wizję powojennej Europy" – powiedział RND ekspert do spraw Watykanu Marco Politi.