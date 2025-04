Fot. materiały prasowe

Wiosenna edycja RestaurantWeek® potrwa do 17 kwietnia. Na wszystkich Gości czeka trzydaniowe menu z prezentem od partnera w cenach nawet 50% niższych niż w regularnej karcie. Oto lista TOP adresów na restauracyjnej mapie Polski, które warto odwiedzić podczas Festiwalu. Zarezerwuj stolik już dziś i odkryj wyjątkowe smaki w topowych restauracjach!

Warszawa – Seafood Station Restaurant & Oyster Bar To miejsce dla tych, którzy kochają morze, morskie smaki i klimat. Ostrygi, homary, krewetki i małże – w Seafood Station wszystko jest zawsze świeże i perfekcyjnie przygotowane. Podczas Festiwalu do wyboru są dwie wersje menu. Pierwsza składa się ze śledzia z sałatką ziemniaczaną i creme fraiche na przystawkę, polędwicy z dorsza atlantyckiego w cieście piwnym z frytkami i tłuczonym groszkiem na danie główne oraz bezy z kremowym mascarpone i owocami na deser. Drugą ucztę otwiera tradycyjna zupa rybna z warzywami, daniem głównym są krewetki z makaronem linguine w białym kremowym sosie Alfredo, a na deser klasyk w najlepszym wydaniu - fondant czekoladowy z lodami waniliowymi. W Seafood Station czeka Cię smakowita morska przygoda!

Wrocław - Zucca Ristorante e Pizzeria Zucca to jedna z najciekawszych wrocławskich restauracji. Zlokalizowana w Renomie, kusi autentycznymi smakami Włoch i otwartą kuchnią, gdzie magia dzieje się na oczach Gości. Festiwalowa oferta to dwie wyjątkowe propozycje. W Menu A przystawką jest delikatne carpaccio z polędwicy wołowej skropione oliwą truflową, daniem głównym - pierś z kaczki z purée z batatów i sosem winno-jagodowym, a deser to chrupiące canollo z kremem pistacjowym i borówkami. Wybierając menu B, zjesz kolejno arancini z bazylią, mozzarellą i pomidorami San Marzano, aksamitne gnocchi w sosie truflowym z orzechami włoskimi i świeżą truflą, a na koniec canollo z kremem czekoladowym i borówkami. Skusisz się?

Śląsk (Pszczyna) – Tickets Bistro & Wine A teraz czas na Śląsk i gorącą nowość w Pszczynie! Tickets to miejsce, które łączy klasykę z nowoczesnością i bistro z wine barem. Mieści się na parterze legendarnej Wodnej Wieży, kilka minut spacerem od pszczyńskiego Rynku i oferuje wyjątkową selekcję win naturalnych oraz autorską kuchnię Chefa Wojtka Kuci. Festiwalowe menu to dwa zestawy pełne smakowych niespodzianek. Menu A otwiera przystawka w postaci delikatnego śledzia z ziemniakiem i creme fraîche, danie główne to klasyczne francuskie coq au vin z purée ziemniaczanym i sałatką, a na deser – lekki, kremowy ptyś z kremem diplomat. Menu B to ukłon w stronę roślinnych smaków - na początek pierogi z ricottą i pesto bazyliowym, potem baba ziemniaczana z pieczarkami, burakiem i chrzanem, a na deser to samo, czyli ptyś. Warto zapamiętać ten adres!

Poznań - OAZA Debiut Oazy na RestaurantWeek® to okazja, której nie można przegapić. Restaurację wyróżnia piękne położenie nad Jeziorem Strzeszyńskim w otoczeniu lasów i terenów spacerowych. Kuchnia inspirowana jest tu porami roku i bazuje na sezonowych produktach. Festiwalowe menu harmonijnie łączy klasykę z nowoczesnością. W wersji A znajdziesz aromatyczną zupę cebulową na białym winie z grzanką parmezanową, soczysty stek wieprzowy tomahawk z ziemniakami hasselback z gzikiem i grillowanymi warzywami oraz aksamitny sernik z białą czekoladą na spodzie kataifi, z pistacjami i sosem malinowym. Alternatywą jest krem z białych warzyw z oliwą truflową i migdałami, dorsz zapiekany pod ziołową kruszonką z ziemniakami gratin i blanszowanym szpinakiem oraz intensywne brownie z musem czekoladowym i sorbetem mango. Kulinarne niebo!

Łódź - Bohema Nowa restauracja na kulinarnej mapie Łodzi mieści się w Hotelu Aiden i zachwyca atmosferą oraz smakiem, już od pierwszego kęsa! Co Bohema przygotowała na wiosenną edycję RestaurantWeek®? Menu A otwiera żur na bulionie z suszonych grzybów, serwowany z maślaną bułką oraz łódzki prażok okraszony boczkiem. W roli głównej występuje gołąbek z dziczyzną i kaszą pęczak, w pieprzowo-winnym sosie, podawany z pampuchem, a na deser żulik grillowany, czyli słodki chlebek turecki z rodzynkami w duecie z lodami marchewkowymi. Menu B to wersja dla miłośników lżejszych smaków, składająca się z wegetariańskiego żuru z suszonych grzybów, serwowanego z maślaną bułką i łódzkim prażokiem oraz delikatnego sandacza przygotowanego na parze z kuglem ziemniaczanym i espumą cebulową. Brzmi pysznie? Smakuje jeszcze lepiej! Kraków – Butcher Grill The last but not least – krakowski Butcher Grill, czyli królestwo ognia, dymu i doskonałej wołowiny. Sercem restauracji jest autorski, argentyński grill, na którym powstają soczyste steki, aromatyczne burgery i niebanalne dodatki. Festiwalowe menu podkreśla charakter restauracji – jest pysznie, intensywnie i bez kompromisów. W wersji A pierwsze skrzypce gra grillowany por z palonym masłem, dymką i chili – nieoczywiste połączenie delikatnej słodyczy warzywa z dymnym aromatem i subtelną ostrością. Danie główne to stek Delmonico – 150 gramów soczystej wołowiny, serwowanej z chrupiącymi frytkami i świeżym mixem sałat. Całość wieńczy deser dla prawdziwych smakoszy – mocno czekoladowe ciasto z wędzoną śmietaną, która dodaje mu niepowtarzalnego charakteru. Menu B to prawdziwa gra smaków i tekstur. Na początek grillowana sałata rzymska z anchois, wędzonym majonezem i chrupiącym pangrattato, czyli klasyczne składniki w nowoczesnej interpretacji. Potem przychodzi czas na burgera z absolutnie wybitną wołowiną, boczniakami, serem mimolette, salsą pomidorową i pikantnym sriracha mayo. Na koniec delikatne zabaglione z bezą i malinami. Obłęd!

Nie czekaj! Już dziś dołącz do ponad 2 milionów Foodies, odkrywaj nowe perełki kulinarne i świętuj #BornToBeFoodie w topowych restauracjach w Polsce! W tej edycji do festiwalowego stołu dołącza Pepsi! Ciesz się klasycznym smakiem Pepsi Twist w mocktailu Pepsi Twist on the Rocks, który możesz wybrać gratis jako uzupełnienie swojego menu, a Pepsi Zero Cukru zamów w festiwalowej cenie 6 zł i ciesz się maksymalną przyjemnością i zerem kalorii.

Wejdź w tryb śniadaniowy! Poranki wiosną smakują lepiej – szczególnie z BreakfastWeek! To idealna okazja, by wyrwać się z rutyny i odkryć najlepsze śniadaniownie w mieście. Zabierz Bliskich i cieszcie się wyjątkowymi smakami przygotowanymi specjalnie na ten Festiwal. Za 35 zł spróbujesz popisowego śniadania z kawą na roślinnym napoju Alpro. Festiwalowe śniadania czekają na Ciebie w Krakowie, Poznaniu, Trójmieście, Warszawie, Szczecinie, Wrocławiu i na Śląsku. BreakfastWeek potrwa tylko do 17 kwietnia – nie przegap okazji na pyszny początek dnia! Rezerwacje śniadaniowe znajdziecie pod tym linkiem!

Najlepsze stoliki szybko znikają – do zobaczenia przy stole! Rezerwować stoliki możecie tutaj! Termin Festiwalu: 4 marca — 17 kwietnia