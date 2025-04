Nowe Audi A5, oparte na platformie Premium Platform Combustion (PPC), to nie tylko lifting. To gruntowna modernizacja, która obejmuje zarówno design, jak i technologię. Pokazywałem te zmiany już przy teście "zwykłej" spalinówki .

Moc i zasięg: obietnice na papierze

Pod maską hybrydowej A5 znajdziemy 2.0-litrowy silnik TFSI wspierany przez jednostkę elektryczną. Klienci będą mieli do wyboru dwie wersje mocy: 220 kW i 270 kW. Osiągi? W mocniejszej wersji do "setki" dobijemy w 5,1 sekundy. Nieźle, zwłaszcza jak spojrzymy na konkurencję.

Kluczowym elementem jest nowy akumulator o zwiększonej o 45 proc. pojemności. Audi chwali się zasięgiem elektrycznym do 116 kilometrów. To ambitna deklaracja, którą zweryfikują realne testy drogowe. Pytanie, jak ten zasięg będzie wyglądał w polskich warunkach, gdzie temperatury potrafią dać się we znaki. Ale nawet jeśli udałoby się osiągnąć 100 km to będzie bardzo dobry wynik.