Wyjątkowe osiągi i innowacyjna technologia

Vanquish Volante, napędzany potężnym, 5,2-litrowym podwójnie turbodoładowanym silnikiem V12 o mocy 835 KM i momencie obrotowym 1000 Nm, osiąga imponującą prędkość maksymalną 344 km/h. To czyni go nie tylko najszybszym kabrioletem w historii marki, ale także jednym z najmocniejszych samochodów z silnikiem umieszczonym z przodu dostępnych na rynku.

Co więcej, moment obrotowy 1000 Nm jest dostępny już przy 2500 obr./min, co gwarantuje dynamiczną jazdę w każdych warunkach.

Vanquish Volante wyposażony jest w karbonowo-ceramiczny układ hamulcowy, który zapewnia skuteczne hamowanie nawet przy ekstremalnych prędkościach. Specjalnie opracowane opony Pirelli ZERO gwarantują doskonałą przyczepność i stabilność.

Luksus i elegancja – no ba!

Nie ma co ukrywać, że Aston Martin Vanquish Volante zachwyca swoim designem, łączącym klasyczną elegancję z nowoczesnymi akcentami. Lekki, składany dach typu K otwiera się w zaledwie 14 sekund i można go obsługiwać podczas jazdy z prędkością do 50 km/h.