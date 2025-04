W przypadku opcjonalnych reflektorów MULTIBEAM LED wzór świateł do jazdy dziennej przybiera kształt gwiazdy. Tym samym motywem wyróżniają się tylne światła. No i smukłość auta, szczególnie gdy popatrzymy z boku. Dla wersji w pełni elektrycznej współczynnik oporu powietrza wynosi zaledwie 0,21.

Nowy CLA jest większy od poprzednika. Jego długość to dokładnie 4723 mm, o 60 mm przybyło też w rozstawie osi (wcześniej mieliśmy 2790 mm). Zbudowano go na nowej platformie MMA .

To cyfrowy świat, który momentami mnie trochę przytłaczał. A spędziłem w środku jakieś 10 minut, więc podróżowanie tym Mercedesem może być kompletnie nowym doświadczeniem. Jasne, dziś w autach dominują multimedialne gadżety, jednak nowy CLA to pewna rewolucja.

Sercem auta jest Mercedes-Benz Operating System (MB.OS), który czyni go... najbardziej inteligentnym Mercedesem w historii. To system operacyjny, opracowany we własnym zakresie przez Mercedesa. MB.OS to fundament dla czwartej generacji MBUX, która integruje sztuczną inteligencję od Microsoft i Google, oferując intuicyjną obsługę i personalizację.