Oficjalne otwarcie i przyszłość Promenada Art Space

– Dzisiejsze wydarzenie to coś więcej niż tylko wystawa – to spotkanie sztuki, technologii i nowoczesnej przestrzeni, które udowadnia, że kultura może być dostępna dla każdego, a centra handlowe mogą stać się nowymi miejscami inspirujących doznań. Wystawa, którą za chwilę zobaczymy, to efekt pracy wybitnej artystki cyfrowej, a także konsekwentnego rozwoju Promenada Art Space – nowej przestrzeni w CH Promenada, która otwiera drzwi do immersyjnych doświadczeń wizualnych. – mówi Sylwia Ochnio Marketing Director, G City.