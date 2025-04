Mec. Roman Giertych powiedział w środę w "Kropce nad i" w TVN24, że nie znał Barbary Skrzypek, ale stwierdził, iż widział ją może jakieś 20 lat temu na Nowogrodzkiej – to jest siedziba PiS. Jak powiedział też w rozmowie, atmosfera jej "przesłuchania była dobra", co wynika z protokołu.

Mec. Giertych zabrał głos ws. Skrzypek. "Co innego ją zdenerwowało"

Jego zdaniem Kaczyński mógł uważać, że byłby to dowód jego mataczenia. Polityk KO poinformował też, że złożył wniosek, aby ustalić, gdzie logował się telefon Barbary Skrzypek. – Myślę, że to ustalimy – wskazał. – On (Kaczyński-red.) będzie za chwilę osoba podejrzaną. Wszyscy to wiedzą – nie ma wątpliwości Giertych.