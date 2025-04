W Europie nutrie po raz pierwszy pojawiły się w XIX wieku. Zostały wprowadzone do hodowli zwierząt futerkowych. Wcześniej odzież wykonana z futra nutrii była produkowana głównie w Argentynie i cieszyła się dużym popytem na całym świecie. Od czasów rozkwitu w XX wieku handel futrami spadł – w przeciwieństwie do populacji nutrii.

Po czym poznać nutrię?

Nutria ma grube, ciemnobrązowe futro, błoniaste tylne łapy i duże, pomarańczowe przednie zęby. Na pierwszy rzut oka można ją wziąć za bobra, jej dalekiego kuzyna. Jednak nutrie są dużo mniejsze. Maksymalnie mierzą 60 centymetrów i ważą od czterech do dziewięciu kilogramów. Podczas gdy bobry mają płaskie, łopatkowate ogony, te u nutrii bardziej przypominają ogony szczurów. Ich przednie zęby mają pomarańczowy kolor, ponieważ zawierają utlenione żelazo, dzięki czemu są one mocniejsze.

Czy nutrie są niebezpieczne dla ludzi?

Nutrie mogą wyglądać nieszkodliwie, gdy wiosłują wzdłuż strumienia i jedzą rośliny wodne lub od czasu do czasu pozwalają sobie na ślimaki czy małże. Jednak ich długie, ostre siekacze mogą wbić się głęboko w ciało i spowodować poważne obrażenia. Na ogół są płochliwe i aktywne głównie w nocy, ale mogą zaatakować, jeśli ciekawscy ludzie lub psy zbliżą się zbyt blisko – co z kolei może spowodować rozprzestrzenianie się pasożytów lub infekcji bakteryjnych.

Większym zagrożeniem są dla środowiska i bioróżnorodności. Nutrie są uważane za szkodniki dla rolnictwa, ponieważ jedzą prawie wszystko, w co mogą wbić zęby, w tym zboża, rośliny okopowe i sadzonki. I są bardzo żarłoczne: nutrie mogą zjadać pożywienie o wadze do 25 procent swojej masy ciała każdego dnia. Preferują korzenie i pędy, dlatego często niszczą więcej roślin niż faktycznie zjadają.

Ponieważ nutrie kopią wiele nor i tuneli, mogą uszkadzać nasypy i powodować zawalanie się wałów przeciwpowodziowych i tam podczas powodzi. Ich obecność prowadzi również do zakłócenia ekosystemów i zagraża populacji ptactwa wodnego.

Dlaczego nutrie to problem w Europie?

W przeciwieństwie do bobrów, które są gatunkiem rodzimym w Ameryce Północnej i Europie, nutrie nim nie są i uważa się je za szkodniki na tych kontynentach. W 2016 r. Unia Europejska dodała nutrie do swojej listy inwazyjnych niepokojących gatunków obcych. Lista przewiduje „ograniczenia dotyczące przetrzymywania, importu, sprzedaży, hodowli, uprawy i uwalniania do środowiska” wymienionych na niej gatunków.