W losowaniu Eurojackpot, które odbyło się 1 kwietnia 2025 roku, wylosowano następujące liczby: 12, 17, 39, 41, 50 oraz 9 i 12. Choć nikt nie zdobył głównej nagrody, jeden z polskich graczy skreślił liczby gwarantujące wygraną II stopnia. Na pierwszy rzut oka można by pomyśleć, że to primaaprilisowy żart, ale nie, Polak wygrał kilka milionów złotych.

Informację o wielkiej wygranej przekazał Totalizator Sportowy. Szczęśliwy gracz nie wybrał liczb samodzielnie – zrobiła to za niego maszyna w ramach opcji "chybił trafił". Dzięki temu zdobył nagrodę II stopnia w wysokości 6 163 395,90 zł

Zwycięski zakład został zawarty w punkcie LOTTO w Skawicy (woj. małopolskie), pod adresem Skawica 730. Nie wiadomo, czy zwycięzca jest mieszkańcem tej miejscowości, czy tylko przejezdnym, ale jedno jest pewne – to najwyższa wygrana w historii Skawicy.

Ogromna wygrana ale i spory podatek

Niestety, zgodnie z polskim prawem, zwycięzca nie otrzyma pełnej kwoty. Od każdej wygranej przekraczającej 2280 zł obowiązuje 10-procentowy podatek, który Totalizator Sportowy odprowadza bezpośrednio do urzędu skarbowego.

Zgodnie z regulaminem, mężczyzna będzie mógł zgłosić się po swoje pieniądze najwcześniej po 10 dniach od losowania. Ostateczny termin na odbiór nagrody mija po 60 dniach od dnia następującego po losowaniu. W tym czasie zwycięzca musi udać się do jednego z 17 oddziałów Totalizatora Sportowego.

To nie pierwsza wielka wygrana w Polsce . Jak pisaliśmy w naTemat.pl, 13 grudnia 2024 roku padła główna nagroda Eurojackpot w wysokości 91 256 729,60 zł. Po odliczeniu podatku Polak otrzymał na konto 82 131 056,64 zł.

Jeden zakład Eurojackpot to koszt 12,50 zł. Należy wytypować 5 z 50 liczb, a następnie 2 z 10 liczb. Gracze sami mogą skreślić liczby lub wybrać opcję "chybił trafił", żeby zrobił to za nich system. Wygrana I stopnia przypada osobom, które w danym losowaniu trafnie wytypują 5 z 50 i 2 z 10 wylosowanych liczb. Losowania Eurojackpot odbywają się dwa razy w tygodniu – we wtorki i piątki.