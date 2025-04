"Pistacjowa rozkosz w wielu odsłonach. Spróbuj wszystkich i poczuj chrupkość w każdym kęsie" – czytamy w gazetce Biedronki. To kolekcja słodyczy i wypieków inspirowanych kuchnią Bliskiego Wschodu . Nowa oferta obejmuje:

Baton brownie Dubai Style w cenie 4,99 zł, Ciastka z nadzieniem pistacjowym Dubai Style również za 4,99 zł, Herbatniki z kremem czekoladowo-pistacjowym w cenie 7,99 zł, Czekolada Dubai Style z nadzieniem pistacjowym za 9,99 zł, Pralinki z tym samym nadzieniem w cenie 19,99 zł.

Na szczególną uwagę zasługuje torcik chałwowy Dubai Style (19,99 zł), a także pistacjowa czekolada marki Ülker. Tabliczka o gramaturze 93 g kosztuje 14,99 zł. Przypomnijmy, że ten produkt zrobił furorę w sieci Dealz, gdzie jego cena to 18 zł, zatem zakup w Biedronce jest tańszą opcją. Ülker to turecka firma założona w 1944 roku, z siedzibą w Stambule.

Biedronka ma nową ofertę słodyczy

Kolejne nowości w Biedronce to Ciasto Fantazja Dubajska (13,99 zł za 200 g) – wielowarstwowy deser o intensywnym smaku. Sieć zadbała również o świeże wypieki: pączek Dubajska Finezja (6,49 zł), croissant Fantazja Dubajska (8,99 zł) oraz mini ptysie (7,99 zł).

Jeśli ktoś nie miał jeszcze okazji spróbować dubajskiej czekolady i podobnych jej produktów, to przypominamy, na czym polega ich fenomen. Jest to słodki przysmak wyróżniający się kremowym nadzieniem pistacjowym oraz chrupiącym ciastem kataifi (ciasto makaronowe). Popularne sieci handlowe, takie jak Lidl, Stokrotka czy Kaufland, również wprowadziły do swojej oferty zamienniki w przystępnych cenach.