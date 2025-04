Dwaj mężczyźni, Polak i pochodzący z Polski Niemiec, pobrali się w Berlinie w 2018 roku. Złożyli wniosek o przeniesienie niemieckiego aktu małżeństwa do polskiego rejestru stanu cywilnego. Ich wniosek został jednak odrzucony ze względu na to, że polskie prawo nie uznaje małżeństwa dla wszystkich . Para odwołała się od tej decyzji do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Stwierdzili, że mieszkają w Polsce i chcą być w tym kraju uznani za małżeństwo.

TSUE przeciw ograniczaniu praw małżonków tej samej płci

Sąd zwrócił się do TSUE o interpretację prawa UE. Chciał wiedzieć, czy zgodne z prawem UE jest nieuznawanie małżeństw między osobami tej samej płci lub nieumieszczanie odpowiedniego aktu małżeństwa w rejestrze stanu cywilnego. W odpowiedzi Richard de la Tour wyjaśnił, że państwa członkowskie są zobowiązane do uznawania takich małżeństw.

W przeciwnym razie osoby, których to dotyczy, miałyby ograniczone prawo do swobodnego przemieszczania się w UE. Co więcej, ich prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego mogłoby zostać naruszone. Jeśli prawo danego państwa nie przewiduje małżeństw osób tej samej płci, to mimo tego państwo to musi dokumentować małżeństwa zawarte w innym kraju UE. Pary tej samej płci powinny mieć możliwość regulowania kwestii majątkowych, podatkowych i spadkowych.