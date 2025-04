Ponad 300 zł dodatku do prądu co miesiąc. Te osoby mogą dostać pieniądze bez względu na dochód

Ryczałt energetyczny to jedna z form wsparcia finansowego przeznaczona dla konkretnych grup Polaków. Co ważne: świadczenie to nie ma kryterium dochodowego i nie jest opodatkowane. Po przeprowadzonej w marcu waloryzacji, jego wysokość wzrosła do poziomu 312,71 zł miesięcznie. Kto ma prawo otrzymać tę kwotę?