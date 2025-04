"GPW informuje, że notowania (sesja) w dniu dzisiejszym ze względu na bezpieczeństwo obrotu zostaną zawieszone na wszystkich rynkach od godz. 15:15 do 16:15" – przekazała giełda w poniedziałek po południu w pierwszym komunikacie operacyjnym, co cytuje TVN24 Biznes.

GPW wznowiła notowania

Tymczasem na amerykańskiej giełdzie trwa gwałtowna wyprzedaż, która prowadzi do spadku wartości kluczowych indeksów. Wskaźniki takie jak Dow Jones, Nasdaq czy S&P 500 znalazły się na minusie, co odzwierciedla szeroką tendencję spadkową na rynku. Jest to odpowiedź na cła administracji w Waszyngtonie.

– Jesteśmy gotowi do negocjacji z USA. Rzeczywiście zaoferowaliśmy "cła zero za zero" na towary przemysłowe, tak jak zrobiliśmy to z powodzeniem z wieloma innymi partnerami handlowymi – powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej w poniedziałkowe popołudnie.