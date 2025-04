Ukraińskie siły wojskowe operują na tym terytorium, ponieważ stanowi to część działań prowadzonych przez Ukrainę w odpowiedzi na agresję Rosji wobec Ukrainy.

Ukraińcy zajęli kolejne tereny w granicach Rosji. Prezydent Zełenski potwierdza

– Dzisiaj Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy Ołeksandr Syrski poinformował mnie o naszej obecności w obwodzie kurskim (to już było wiadomo-red.) i obwodzie biełgorodzkim. Nadal prowadzimy aktywne działania na terenach granicznych na terytorium wroga i to jest absolutnie słuszne – wojna musi wrócić tam, skąd przyszła. Głównym celem, tak jak poprzednio, jest jak największa ochrona naszej ziemi, ochrona naszych społeczności w obwodach sumskim i charkowskim przed rosyjskimi okupantami – stwierdził Zełenski, co cytuje Ukrinform.