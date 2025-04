Stopień zanieczyszczenia rzek mikroplastikiem jest alarmujący – wynika z 14 badań przeprowadzonych przez Fundację Tara, które zostały opublikowane w czasopiśmie "Environmental Science and Pollution Research". Mikroplastik trafia do wody między innymi poprzez używanie plastikowych butelek i pranie odzieży z włókien syntetycznych.

Badania oparto na próbkach wody z dziewięciu europejskich rzek, od ich ujścia do pierwszego dużego miasta na brzegu rzeki. Próbki zostały przeanalizowane przez chemików, biologów i fizyków z 19 laboratoriów badawczych.

Badana woda pochodziła z Łaby i Renu – rzek płynących m.in. przez Niemcy, hiszpańskiej rzeki Ebro, francuskich rzek – Garonny, Loary, Rodanu i przepływającej przez Paryż Sekwany, a także Tamizy w Wielkiej Brytanii i Tybru we Włoszech. – Zanieczyszczenia można znaleźć we wszystkich europejskich rzekach – podsumował Jean-François Ghiglione, kierownik badań ekotoksykologicznych we francuskim instytucie badawczym CNRS.