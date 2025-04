Przemysław Kral, CEO zodnacrypto. mat. pras.

MATERIAŁ REKLAMOWY

Reklama.

Zauważyłem, że zondacrypto to nie jest tylko i wyłącznie giełda kryptowalut, ale ma też wiele innych produktów i usług. Co jeszcze oferujecie swoim klientom?

Przemysław Kral, CEO zondacrypto: Rzeczywiście podstawowa działalność zondacrypto to giełda. Czyli jeśli zamierza pan kupić jednego bitcoina, dokonuje pan rejestracji na naszej giełdzie, wpłaca na przykład złotówki i składa ofertę, a potem kupuje tego bitcoina od innego uczestnika rynku, czyli też naszego klienta. Jesteśmy taką platformą, gdzie można zakupić kryptowaluty, sprzedać je, wymienić czy to za tradycyjną walutę fiducjarną, taką jak euro czy złotówki, czy też za inne krypto. To jest podstawowa działalność.

Reklama.

Ale jeśli nie chce pan za długo czekać z realizacją takiej oferty, może Pan dokonać tak zwanej transakcji OTC – czyli takiej transakcji kantorowej – i od razu kupić kryptowaluty. Może pan również zapłacić za pośrednictwem kryptowalut za towary, usługi.

A jakie? Bo to nie jest jeszcze, zdaje się, popularne?

Mamy dobry przykład z ostatnich dni. Jesteśmy sponsorem Rakowa Częstochowa. Raków Częstochowa zakupił ostatnio zawodnika z Senegalu i żeby uprościć i przyspieszyć transakcje, pomogliśmy Rakowowi wykonać tę transakcję w krypto. Raków wpłacił do nas walutę fiducjarną, my pomogliśmy zakupić Rakowowi kryptowalutę i za tego zawodnika z Senegalu w 7 sekund zapłaciliśmy bezpośrednio na rachunek kryptowalutowy klubu, który tego zawodnika sprzedawał. Jest to pierwszy taki przypadek w Polsce.

Reklama.

Ambasadorką marki jest m.in. zwyciężczyni kobiecego Tour de France, Katarzyna Niewiadoma. mat.pras.

Co więcej, może pan również zakupić naszego natywnego tokena i na przykład go zastake'ować. Co to znaczy? Może pan go zamrozić i dostawać nagrody przez odpowiedni okres, na jaki pan wybierze taką w cudzysłowie lokatę. Możliwości jest bardzo, bardzo wiele.

Chcielibyśmy stworzyć taki bank tradycyjny połączony z bankiem krypto w aplikacji mobilnej. To nasz plan na najbliższą przyszłość.

Jak takie połączenie miałoby działać?

Opowiem to na przykładzie. Będzie pan mógł wpłacić swoją pensję na rachunek tradycyjny, fiducjarny, w naszym banku. Będzie pan mógł płacić rachunki w walucie fiducjarnej, jak również wymieniać ją na krypto, inwestować i bardziej zapoznawać się ze światem nowoczesnych finansów kryptowalutowych.

Reklama.

Na czym zarabia giełda kryptowalut? Widziałem, że sponsorujecie jako zondacrypto wiele gwiazd sportu, ale też również początkujących sportowców. Kolarka Katarzyna Niewiadoma i jej zespół, Magdalena Fręch, Wojciech Szczęsny, Giorgio Chiellini, czy David Trezeguet, Raków Częstochowa, Pogoń Szczecin, Dziki Warszawa, kilka włoskich klubów. I to jest bardzo fajna działalność, ale również kosztowna. Stąd moje pytanie o to, na czym zarabia zondacrypto?

zondacrypto zarabia najwięcej w momencie albo gwałtownych wzrostów, albo gwałtownych spadków. Jak każda giełda, na przykład giełda papierów wartościowych w Warszawie, ona też dokładnie zarabia w takich cyklach koniunkturalnych, kiedy coś albo bardzo rośnie, albo bardzo spada. Pobieramy prowizje od uczestników rynku na naszej platformie, którzy między sobą handlują. , każdy z nich płaci tam prowizję. Druga gałąź przychodów to płatności w krypto, tutaj również zarabiamy na spreadzie, czyli na różnicy kursowej. Jak każda tradycyjna giełda, czy to jest giełda towarowa, czy giełda papierów wartościowych, tak samo my zarabiamy na prowizji, na opłatach, które nasi klienci płacą za różnego rodzaju aktywności na giełdzie. Oczywiście tych źródeł przychodów jest bardzo, bardzo wiele. I w momencie, kiedy mamy wzrosty albo znaczący spadek na rynku, no to nasze przychody rosną.

Reklama. Aktywna opcja "Wyłącz dodatkowy player OnNetwork"

Wielu Polaków zastanawia się, jak można zdywersyfikować swój portfel oszczędności, jak trochę zainwestować, gdzie szukać możliwości alokowania kapitału. Jeżeli ja chciałbym zacząć przygodę z kryptowalutami, jak mógłbym to zrobić, skąd powinienem czerpać informacje na ten temat?

Po pierwsze, proszę absolutnie nie zaczynać przygody z kryptowalutami bez wyedukowania się i bez poznania meandrów ryzyk inwestycyjnych. Zapraszam do naszej Akademii zondacrypto. Jest tam szereg lekcji, które wszystko pokazują, od bardzo podstawowych wiadomości o rynku krypto i w ogóle o krypto, po bardziej zaawansowane lekcje dotyczące strategii inwestycyjnych i różnego innego rodzaju produktów oraz szans i zagrożeń. To jest pierwszy etap, który zawsze polecam. Edukacja, edukacja, edukacja, dopiero później możemy myśleć o przygodzie kryptowalutowej i o rejestracji konta u nas na platformie. Polecam też, żeby zawsze sprawdzać takiego partnera, z którym się nawiązuje relacje, żeby to była firma licencjonowana, audytowana, nadzorowana, taka jak nasza.

Reklama.

Widziałem, że dużą wagę przywiązujecie Państwo do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa. Chciałem więc zapytać, co to znaczy, że macie licencje, co to znaczy, że jesteście licencjonowaną giełdą i gdzie tę licencję macie?

Od 1 stycznia tego roku bardzo wiele się na rynku regulacji zmieniło. Weszło europejskie rozporządzenie MiCA, które na wszystkie kraje unijne nakłada obowiązek m.in. wydawania stosownych licencji. Polska jeszcze nie uchwaliła ustawy, jest w ogonie, czekamy na tę ustawę. Ale my złożyliśmy już aplikację w jednym miejscu w Europie, aplikujemy jeszcze w trzech innych. Mamy natomiast bardzo prestiżową licencję estońską, która de facto już zobligowała nas do przestrzegania wszystkich obostrzeń, które nakłada MiCA.

Reklama.

Estonia jest taką perełką na mapie Europy, która już od długiego czasu reguluje kryptowaluty i która jest im przyjazna, ale jednocześnie jest bardzo restrykcyjna dla uczestników rynku. Mamy też bardzo prestiżową licencję OTC w Szwajcarii, a również w Kanadzie. Jesteśmy wpisani na listę WASP, czyli podmiotów, które mogą działać na rynku kryptowalut w Polsce i na Słowacji.