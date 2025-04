Od debiutu w Polsce Lexus sprzedał 10 000 egzemplarzy tego C-SUVa Premium. Tym samym UX dołączył do grona modeli NX i RX, które również przekroczyły tę symboliczną barierę sprzedaży.

Co ciekawe, aż 74 proc. wszystkich dotychczas sprzedanych w Polsce egzemplarzy Lexusa UX posiadało napęd hybrydowy. Jubileuszowy, dziesięciotysięczny Lexus UX w Polsce trafił do klienta flotowego i jest to hybrydowy crossover z napędem na przednią oś w bogato wyposażonej wersji F SPORT Design, pokryty czarnym metalicznym lakierem z wnętrzem wykończonym skórą ekologiczną w tonacji Hazel – chwali się Lexus.