– Jak to jest jeść konfitury, które daje władza, a równocześnie umawiać się z prezydentem i namawiać do zawetowania ustawy, którą uchwaliła koalicja, w której się jest? Czy nieuczciwiej byłoby wyjść z rządu, ale oczywiście w dalszym ciągu popierać te wszystkie projekty i te wszystkie ustawy, które wynikają z umowy koalicyjnej zawartej po 15 października – zapytała kandydatka na prezydentkę Joanna Senyszyn .

Spięcie kandydatek lewicowych podczas debaty prezydenckiej

– To renta wdowia, która wydobywa tysiące seniorów z biedy. To zmiana definicji zgłoszenia zgwałcenia, żeby żadna kobieta nie musiała już się tłumaczyć, dlaczego zrobiono jej krzywdę. To wsparcie dla rodziców wcześniaków, (...) którzy uzyskali dodatkowe świadczenie w zamian za każdy tydzień, który spędzają ze swoimi dziećmi w szpitalu – wyliczała.