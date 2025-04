CHERY wjeżdża do Polski. Oto co musisz wiedzieć o tej marce i jej innowacyjnych SUV-ach

CHERY to chińska marka motoryzacyjna założona w 1997 roku, która w ciągu niespełna trzech dekad urosła do rangi światowego lidera w branży samochodowej. Od 22 lat z rzędu pozostaje ona największym chińskim eksporterem samochodów osobowych. Obecnie firma działa w ponad 110 krajach i regionach, a jej pojazdy posiada ponad 15 milionów użytkowników na całym świecie​. Do tego grona właśnie dołącza Polska. Pierwsze samochody CHERY wjadą do nas już w kwietniu.