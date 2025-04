Camembert od Valbon to oryginalny francuski ser, tworzony według receptury mistrza serowarstwa Henriego Hutina z Lacroix-sur-Meuse. Początkowo produkowano go w małej rzemieślniczej manufakturze serów dojrzewających, a obecnie wytwarzany jest w nowoczesnej, ale kontynuującej najlepsze tradycje, wytwórni serów pleśniowych. Jest ceniony na całym świecie przede wszystkim za szlachetne gatunki pleśni, które go pokrywają. To właśnie one, dojrzewając, tworzą ich aksamitną skórkę oraz niepowtarzalny smak i zapach.