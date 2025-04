Mentzen jak katarynka na debacie w Republice. To jedno zdanie ciągle powtarzał

Podczas debaty w TV Republika kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen wielokrotnie kończył swoje wypowiedzi apelem do wyborców. Zachęcał do oddania na niego głosu, przekonując, że to właśnie on ma – jak twierdzi – największe szanse na pokonanie Rafała Trzaskowskiego w drugiej turze wyborów prezydenckich.