Gretkowska: Poszłam do księdza, ale rzeka to nie jego parafia. Wbiłam tablicę: Tę tamę chroni klątwa

– Żadne argumenty logiczne nie docierają do ludu polskiego, ani do elektoratu Menztena czy Nawrockiego. Wszystko na wiarę, dziecięcą wiarę w cuda. Poszłam więc do najwyższego autorytetu w tej sprawie – księdza. Ale rzeka to nie jego parafia – pisze Manuela Gretkowska.