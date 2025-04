Z informacji branżowego portalu medycznego kliniki.pl wynika, że doktor Gizela Jagielska ukończyła studia medyczne w 2006 roku. W 2014 roku przystąpiła do egzaminu specjalizacyjnego z ginekologii i położnictwa.

Gizela Jagielska – życiorys lekarki

W jej opisie w serwisie Znany Lekarz czytamy natomiast: "Lek. Gizela Jagielska specjalistą w zakresie ginekologii i położnictwa oraz medycyny matczyny-płodowej. Posiada uprawnienia do wykonywania badań prenatalnych, w tym badań inwazyjnych oraz neurosonografii i echa serca płodu".

Szpital w Oleśnicy, w którym pracuje, należy obecnie do nielicznego grona placówek w Polsce, które – w ramach obowiązującego prawa – wciąż przeprowadzają legalne zabiegi przerwania ciąży w przypadkach uzasadnionych medycznie.

Jagielska: Nie robimy nic nielegalnego

Dopytana przez dziennikarkę, skąd ta ostrożność u jej kolegów i koleżanek, odparła: – Po pierwsze, klimat polityczny jaki jest, każdy widzi i słyszy. Po drugie, szeregowi lekarze mają nad sobą przełożonego – szefa kliniki, dyrektora – więc często to nie są ich indywidualne decyzje. Po trzecie, ginekologia jest specjalizacją, która ma najwięcej spraw sądowych. Rzeczywiście jesteśmy narażeni na tego prokuratora, i ludzie się boją.

W środę lekarka ponownie trafił na nagłówki – do szpitala, w którym pracuje Jagielska, wtargnął bowiem Grzegorz Braun i próbował ją "zatrzymać".

– To jest skandal, że dopuszczamy do takich sytuacji – że człowiek, który jest niebezpieczny – który jest fanatykiem i fundamentalistą, może sobie bezkarnie wchodzić do szpitala, zastraszać kobiety, personel medyczny, sprowadzać niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia tych kobiet i noworodków – nie kryła oburzenie w związku z tym incydentem w rozmowie z naTemat.pl kandydatka na prezydentkę z ramienia Lewicy Magdalena Biejat. Tutaj jest całość rozmowy z wicemarszałkinią Senatu.