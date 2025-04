Miliony drzew, hektary łąk, odtwarzanie mokradła - w Żywiec Zdrój Dzień Ziemi jest codziennie

Z okazji Światowego Dnia Ziemi firma ogłasza start przełomowej inicjatywy, która dokładnie zbada retencyjną moc posadzonych w ramach programu „Po stronie natury” drzew. Współpraca z naukowcami, badania terenowe i analiza zdjęć satelitarnych pozwolą to precyzyjnie ustalić. Równolegle powstanie interaktywny kalkulator korzyści, jakie przynoszą drzewa, specjalne akcje w szkołach oraz szkolenia dla nauczycieli. Projekt, realizowany we współpracy z Centrum UNEP/GRID-Warszawa potrwa do 2030 roku.