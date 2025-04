"Nad Odrą mamy już ekosystem morski". 5 miejsc, w których rzeka dalej ma ogromne problemy [WIDEO]

Wyruszyliśmy w drogę, wzdłuż rzeki Odry. Z pomocą przyrodników, ornitologów, ludzi, którzy od lat żyją blisko rzeki, opowiedzieliśmy o najbardziej doświadczonych miejscach na całej długości rzeki. Pokazaliśmy błędy człowieka, skutki działania wielkiego przemysłu, bierność obecnego i poprzedniego rządu. Zobaczcie nasz wideoreportaż.

Wideo jest częścią redakcyjnej akcji naTemat "Oda do Odry". To nasz hołd wobec rzeki, która przed trzema laty doświadczyła największej katastrofy ekologicznej. I dalej jest niszczona przez przemysł i człowieka. Nikt nie dał jej czasu na regenerację, mimo że dwa rządy obiecywały. Ta rzeka jest tykającą bombą, kolejna katastrofa w każdej chwili może się powtórzyć. Znów na naszych oczach. Chcemy Was zatrzymać i pokazać, że bez rzeki, bez wody, nie będzie też nas. O tym, jak bardzo jesteśmy powiązani przeczytacie w najbliższych tygodniach na łamach naTemat. Oddajemy głos: hydrologom, biologom, ichtiologom, prawnikom, ale przede wszystkim ludziom, którzy są blisko rzeki od dawna. I bronią jej praw. Teraz walczą o nadanie Odrze osobowości prawnej, by móc reprezentować ją w sądach. Wy też możecie dołączyć, tu

zostawiamy link

. Podpisów nie złożycie online.