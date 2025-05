Oto aktualne Audi A8 Fot. Materiały prasowe Audi

REKLAMA

Model ten, dostępny w standardowej wersji oraz z przedłużonym rozstawem osi jako Audi A8 L, a także w usportowionej odmianie Audi S8, kontynuuje swoją obecność na polskim rynku w roku modelowym 2025. Jest to obecna, zmodernizowana generacja (D5), która przeszła face lifting na rok modelowy 2022 i pozostaje w ofercie na rok 2025, oferując najnowsze osiągnięcia Audi w dziedzinie technologii i komfortu podróżowania.

Audi A8 - wymiary

Audi A8 wyróżnia się majestatycznymi proporcjami, które podkreślają jego status limuzyny segmentu F.

Wymiary Audi A8:

Długość: ok. 5190 mm (A8 L: ok. 5320 mm) Szerokość: 1945 mm (z lusterkami 2130 mm) Wysokość: ok. 1473 mm (A8 L: ok. 1488 mm) Rozstaw osi: ok. 2998 mm (A8 L: ok. 3128 mm)

REKLAMA

Pojemność bagażnika w standardowych wersjach Audi A8 i A8 L wynosi zazwyczaj 505 litrów. W przypadku wersji z napędem hybrydowym plug-in (TFSI e) pojemność bagażnika może być nieco mniejsza ze względu na umiejscowienie baterii. Masa własna pojazdu zaczyna się od około 2095 kg dla A8 i 2120 kg dla A8 L, wzrastając w zależności od silnika i wyposażenia. Dopuszczalna masa całkowita wynosi około 2710 kg.

Audi A8 oraz A8 L posiadają znaczące możliwości holowania – maksymalna masa przyczepy z hamulcem wynosi do 2300 kg, natomiast bez hamulca do 750 kg. Dopuszczalne obciążenie dachu wynosi 90 kg (75 kg dla A8 L), a obciążenie pionowe haka holowniczego do 95 kg.

REKLAMA

Audi A8 - silniki

Gama jednostek napędowych dostępnych w Audi A8 na polskim rynku jest szeroka i obejmuje silniki benzynowe (TFSI), wysokoprężne (TDI) oraz zaawansowane hybrydy plug-in (TFSI e), a także mocny silnik benzynowy w wersji S8. Wszystkie jednostki standardowo współpracują z automatyczną skrzynią biegów Tiptronic i napędem na wszystkie koła quattro. Dostępne opcje silnikowe to m.in.:

50 TDI quattro: Silnik wysokoprężny V6 o mocy 286 KM i 600 Nm momentu obrotowego. 55 TFSI quattro: Silnik benzynowy V6 o mocy 340 KM i 500 Nm momentu obrotowego. 60 TFSI quattro: Silnik benzynowy V8 o mocy 460 KM. Warianty Plug-in Hybrid (TFSI e) quattro: Łączą silnik benzynowy z jednostką elektryczną, oferując wysoką moc systemową (np. 60 TFSI e o mocy 462 KM lub 55 TFSI e o mocy 340 KM) i możliwość jazdy w trybie całkowicie elektrycznym z zasięgiem kilkudziesięciu kilometrów. S8 TFSI quattro: Usportowiona wersja z silnikiem benzynowym V8 o mocy 571 KM i 800 Nm momentu obrotowego, zapewniająca imponujące osiągi (0-100 km/h w 3,8 s).

REKLAMA

Audi A8 - cena

Cennik Audi A8 na polskim rynku rozpoczyna się od 482 700 zł za standardową wersję A8 50 TDI quattro Tiptronic. Ceny poszczególnych wersji nadwoziowych i silnikowych kształtują się następująco (ceny mogą się różnić w zależności od wybranej konfiguracji i dealera):

Audi A8 50 TDI quattro Tiptronic: od 482 700 zł Audi A8 55 TFSI quattro Tiptronic: od 482 700 zł (często cena zbliżona do wersji 50 TDI) Audi A8 L 50 TDI quattro Tiptronic: od 502 900 zł Audi A8 L 55 TFSI quattro Tiptronic: od 502 900 zł (często cena zbliżona do wersji 50 TDI Long) Audi A8 TFSI e quattro Tiptronic (Plug-in Hybrid): od 552 700 zł Audi A8 L TFSI e quattro Tiptronic (Plug-in Hybrid): od 572 900 zł Audi S8 TFSI quattro Tiptronic: od 685 800 zł

Standardowe wyposażenie Audi A8 jest bardzo bogate, a dodatkowo dostępna jest szeroka gama opcji indywidualnych oraz pakiety wyposażenia (np. Pakiet Promocyjny Comfort, Pakiet S line Exterieur, Pakiet Audi design selection), pozwalające na stworzenie luksusowej limuzyny dopasowanej do indywidualnych potrzeb i preferencji klienta.

Audi A8 w wersjach Limousine, A8 L i S8 to pojazdy dla najbardziej wymagających klientów, ceniących sobie najwyższy komfort, luksusowe wykończenie, najnowsze technologie z zakresu bezpieczeństwa i systemów wsparcia kierowcy, a w przypadku S8 również sportowe osiągi. Modele te są dostępne w ciągłej sprzedaży na polskim rynku.

REKLAMA

: