Audi Q2 - wymiary

Charakteryzuje się kompaktowymi wymiarami, ułatwiającymi poruszanie się w miejskiej dżungli. Długość nadwozia wynosi około 4208 mm, szerokość to 1794 mm (z lusterkami 2009 mm), a wysokość sięga około 1508 mm. Rozstaw osi mierzy 2601 mm.

Mimo swoich niewielkich gabarytów zewnętrznych, Audi Q2 oferuje funkcjonalne wnętrze z bagażnikiem o pojemności 405 litrów, którą można powiększyć do 1050 litrów po złożeniu oparć tylnej kanapy.

Jeśli chodzi o możliwości holowania, Audi Q2 z hamulcem może pociągnąć przyczepę o masie do 1500 kg, a bez hamulca do 680 kg. Dopuszczalne obciążenie dachu wynosi 60 kg, a obciążenie pionowe haka holowniczego do 75 kg.