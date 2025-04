"On nie ma szans (...) to byłaby tragedia". Oto ultrakonserwatysta, którego prawica chce na papieża

Ma potężne grono fanów na całym świecie. Czarnoskóry kardynał z Gwinei, konserwatywny aż do bólu, po śmierci papieża stał się wręcz idolem prawicy, ultra katolików i populistycznych środowisk. "Tylko on może uczynić Kościół znowu wielkim", "Tylko on może zdziałać cuda dla Kościoła" – takie opinie o nim zalewają dziś internet. – Dla nich to jest nadzieja, ale on nie ma szans. Moim zdaniem nie da się już też nawrócić Kościoła, bo pomysł konserwatywny się nie sprawdził – reaguje na to Artur Sporniak z "Tygodnika Powszechnego". Oto kard. Robert Sarah, który nagle zaczął budzić wielkie emocje, również w Polsce.