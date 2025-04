Qanbat zawdzięcza to temu, że wielu syryjskich lekarzy pracuje w Niemczech. Niektórzy z nich przybyli do swojej starej ojczyzny w kwietniu, aby przez jakiś czas udzielać tam pomocy medycznej. Wpisali oni Qanbat'a na listę pacjentów najbardziej potrzebujących pomocy medycznej.

– Trudno mi jest wyrazić, jak bardzo jestem szczęśliwy i wdzięczny – mówi Qanbat w rozmowie z DW. – Bardzo długo czekaliśmy, aż nasi rodacy wrócą i nam pomogą – mówi, nawiązując do Syryjczyków, którzy uciekli za granicę, z których wielu to lekarze. – Nie zapomnieli o nas. Wrócili, by nam pomóc – dodał.