Big Techy zapłacą, ale mało. UE nakłada kary na Meta i Apple

Apple zapłaci za ograniczenia

Meta zapłaci za mały wybór

O co chodzi? Meta dała użytkownikom Facebooka i Instagrama do wyboru: albo będą używać bezpłatnych wersji tych aplikacji, ale wyrażą zgodę na łączenie ich danych osobowych pomiędzy tymi serwisami i wykorzystywanie ich do wyświetlania spersonalizowanych reklam – albo zapłacą za wersje aplikacji bez reklam.

Tymczasem zgodnie z DMA właściciele takich usług jak oferowane przez Metę nie tylko muszą otrzymać zgodę użytkowników na łączenie ich danych między usługami, ale dla tych użytkowników, którzy takiej zgody nie wyrażą, zobligowani są do zaoferowania równoważnej usługi. Według komisji zaproponowany przez Metę płatny dostęp do wersji aplikacji bez reklam taką równoważną usługą nie był.

UE: bronimy użytkowników

Spór gospodarczy z Waszyngtonem

Czy UE wytrzyma presję?

Przedłużające się postępowania w sprawie kar na amerykańskie Big Techy sprawiły, że w unijnym medialnym eterze pojawiły się wątpliwości co do tego, czy Bruksela okaże się nieugięta. Czy bowiem Unia tego chce, czy nie, postępowania i kary na amerykańskich gigantów nie unikną osadzenia w politycznym kontekście.

Decyzje ws. Mety i Apple’a to pierwsze takie rozstrzygnięcia KE oparte o Akt o Rynkach Cyfrowych. Obie firmy mają 60 dni na zastosowanie się do decyzji Komisji, albo będą płacić kolejne kary. Bruksela równocześnie zaznacza, że Apple i Meta mogły skorzystać z prawa do obrony oraz weryfikacji akt dochodzenia KE i pisemnie ustosunkować się do zarzutów.