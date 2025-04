"Woda gęsta jak zupa, tona śniętych ryb". Kolejna odsłona katastrofy na Odrze

– Wygląda na to, że to kolejna odsłona katastrofy na Odrze. Tylko najpewniej teraz nie przez złotą algę, podejrzewa się chorobę wirusową, która dotyczy karpiowatych. Intuicja podpowiada mi jednak, że przyczyna jest bardziej złożona – mówi Michał Zygmunt, muzyk i społecznik związany z Odrą. Tylko wczoraj z tej rzeki wyłoniono 670 kg śniętych ryb, większości w stanie znacznego rozkładu. W sumie do dziś – ponad tona truchła.