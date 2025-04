"Wiesław Podkański wniósł nieoceniony wkład w rozwój mediów w Polsce, dzięki niezwykłej umiejętności jednoczenia ludzi wokół wspólnych wartości. Nieustannie bronił wolności prasy i dążył do podnoszenia standardów dziennikarstwa, wierząc, że rzetelne i niezależne media są fundamentem demokracji" – napisał Kutela.

I dodał: "Jego odejście jest wielką stratą dla całej branży medialnej. Zapamiętamy Wiesława Podkańskiego jako człowieka wielkiej kultury i serdeczności, zawsze gotowego do pomocy, do rozmowy i do dzielenia się swoją wiedzą. Jego dorobek pozostanie dla nas inspiracją".