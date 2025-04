"Pan był capo di tutti capi całej tej mafii". Spięcie Kaczyńskiego i Nitrasa w Sejmie

Sprawę w Sejmie skomentował także minister sportu i turystyki Sławomir Nitras. – W latach 2022-2024 pan Piesiewicz wystawił sobie faktury na prywatną firmę na kwotę 11 mln zł niemal, a dodatkowo wypłacił sobie wynagrodzenie na poziomie 1,5 mln zł. To jest dopiero początek, skala wyprowadzenia tych pieniędzy jest znacznie większa, koledzy, spółki i, panie prezesie Kaczyński, mówię to do pana, to pana ludzie stworzyli ten korupcyjny złodziejski system – mówił.