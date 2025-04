Przez większość tygodnia do Polski docierały ciepłe masy powietrza. W weekend się to zmieni. W weekend centrum wyżu znajdzie się na zachodzie kraju. Po wschodniej stronie wyżu będzie spływać chłodne powietrze z północy – podają Fani Pogody .

Jaka pogoda w weekend (26-27 kwietnia)? Do Polski zmierza nagłe ochłodzenie

Pogoda na weekend to sporo słońca, ale i duże ochłodzenie. Spadki temperatury mają być naprawdę znaczące. Już w piątek (25 kwietnia) temperatury maksymalne w Polsce nie przekroczą 15-16 stopni. W nocy z piątku na sobotę będzie już dużo chłodniej. Ciepłe masy powietrza zostaną wypchnięte na południe. Tam w nocy będzie jeszcze około 10 stopni – podczas gdy na północy będzie to tylko 2-3 stopnie powyżej zera. W sobotę będzie od 4 stopni na północy do maksymalnie 10-12 stopni na południu Polski. Ale naprawdę zimna będzie noc z soboty na niedzielę. Przymrozki pojawią się na północy oraz w okolicach gór. Nie będą one co prawda tak silne, jak zapowiadano jeszcze kilka dni temu.