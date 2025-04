Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to narzędzie, które umożliwia obywatelom anonimowe zgłaszanie zagrożeń w ich okolicy, takich jak przekraczanie dozwolonej prędkości, spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, bójki, kradzieże czy niewłaściwe warunki trzymania zwierząt .

Dzięki tej platformie zgłoszono przypadek zaniedbania zwierząt gospodarskich w jednej z miejscowości gminy Mszana Dolna. Zgłoszenie trafiło do Komisariatu Policji, co doprowadziło do interwencji służb. Kiedy dzielnicowy przybył na miejsce, zastał 50-letniego właściciela gospodarstwa, który odpowiadał za stan zdrowia i warunki życia zwierząt.