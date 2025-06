W zabieganym świecie każda godzina jest na wagę złota. Pewnie sam/sama nieraz masz też poczucie, że w gąszczu nie tylko zawodowych, ale także domowych obowiązków coraz trudniej znaleźć ci chwilę na sprawy osobiste, nie mówiąc już o przyjemnościach. Zasadnicze pytanie brzmi – jakie zostaje ci pole do manewru?

Na ogół redukcja zadań związanych z pracą zarobkową nastręcza wielu trudności, ponieważ nie są to sprawy zależne w całości od ciebie. Łatwiejszą drogą do wygospodarowania cennego czasu wydaje się skrócenie czynności, które można by określić mianem opieki nad domem. Mowa tu głównie o sprzątaniu.