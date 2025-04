Premiera Omoda 9 Super Hybrid red. naTemat

MATERIAŁ REKLAMOWY

Reklama.

Poznań Motor Show 2025 – Omoda 9 Super Hybrid zaskakuje

Poznań Motor Show to targi, które co roku przyciągają miłośników motoryzacji i pasjonatów nowinek technologicznych. Wśród premier, które wywołały ogromne zainteresowanie, to Omoda 9 Super Hybrid zdecydowanie wyróżniała się na tle konkurencji.

Po raz pierwszy na polskim rynku ten innowacyjny model wprowadza nową jakość do świata samochodów klasy premium, a jego design oraz zaawansowane technologie już na samym początku zrobiły ogromne wrażenie na odwiedzających.

Omoda 9 Super Hybrid – Polska premiera, nowoczesność w każdym calu

Stoisko Omody w Poznaniu zaskakiwało rozmachem – eleganckie przestrzenie, nowoczesne wizualizacje oraz lśniące samochody przyciągały uwagę już z daleka. Widać było, że organizatorzy zainwestowali w każdy detal, by podkreślić prestiż i innowacyjność marki.

Reklama.

Po raz pierwszy na polskim rynku zaprezentowano Omoda 9 Super Hybrid, a sama premiera była pełna emocji.

Omoda 9 Super Hybrid red. naTemat

Co więcej, po zakończeniu prezentacji samochodu reakcje zgromadzonych były jednoznaczne – wszyscy byli zachwyceni nowoczesnym designem, ale największe zaskoczenie wywołała cena. Wiadomość, że Omoda 9 Super Hybrid będzie dostępna za 219 900 zł, zaskoczyło wszystkich – reakcje były pełne entuzjazmu, bo za tę cenę otrzymujemy samochód, który nie tylko wygląda futurystycznie, ale także oferuje najnowsze technologie.

Omoda 9 Super Hybrid red. naTemat

Omoda 9 Super Hybrid – Technologie, komfort i wydajność

Omoda 9 Super Hybrid to samochód, który wyznacza nowe standardy w segmencie premium. Jego design to prawdziwa uczta dla oczu – elegancka linia nadwozia, zaskakująca ilość przestrzeni w środku i nowoczesne materiały, które przyciągają wzrok. Z zewnątrz auto prezentuje się dynamicznie, a na ulicach z pewnością będzie wywoływało niemałe poruszenie.

Reklama.

Omoda 9 Super Hybrid red. naTemat

Wnętrze to prawdziwe połączenie luksusu i technologii. Kokpit składa się z dwóch panoramicznych wyświetlaczy o przekątnej 12,3 cala, które obsługują systemy Android Auto i Apple CarPlay bezprzewodowo. Samochód wyposażono także w funkcję głosowego sterowania "Hello Omoda", dzięki której można zarządzać klimatyzacją, ustawieniami okien i innymi funkcjami za pomocą prostych komend głosowych.

Omoda 9 Super Hybrid red. naTemat

Co więcej, Omoda 9 Super Hybrid oferuje funkcję V2L (Vehicle-to-Load), dzięki której można zasilać urządzenia zewnętrzne, jak np. laptop czy smartfon, wykorzystując energię zgromadzoną w baterii pojazdu.

Reklama.

Komfort pasażerów zapewniają fotele podgrzewane, wentylowane, z masażem i pamięcią ustawienia, a także tylna kanapa regulowana elektrycznie. Wieczorne podróże umili zaś ambientowe oświetlenie, którego kolorystykę można dostosować, wybierając aż spośród 256 kolorów.

Omoda 9 Super Hybrid red. naTemat

Pod względem napędu, Omoda 9 Super Hybrid nie zawodzi. Hybrydowy układ typu plug-in oferuje moc 537 KM, co pozwala na osiąganie imponujących osiągów – 0-100 km/h w zaledwie 4,9 sekundy. Dodatkowo samochód oferuje świetny zasięg na jednym ładowaniu – w trybie elektrycznym można przejechać aż 145 km, a cały zasięg auta wynosi ponad 1100 km. Zasięg można łatwo uzupełnić dzięki szybkiemu ładowaniu prądem stałym (od 30 do 80 proc. w zaledwie 25 minut).

Rozmowa z Pauliną Tycner, brand managerem Omoda Jaecoo

Po premierze Omoda 9 Super Hybrid miałem przyjemność porozmawiać z Pauliną Tycner, Brand Managerką marki Omoda Jaecoo. W wywiadzie zapytałem ją o kilka kluczowych aspektów związanych z tym modelem oraz technologiami, które wyróżniają go na tle konkurencji.

Reklama. Aktywna opcja "Wyłącz dodatkowy player OnNetwork"

Paulina Tycner - Brand Manager Omoda Jaecoo red. naTemat

Albert Długoszewski: Co kryje się za nazwą "Super Hybrid" przy Omodzie 9?

Paulina Tycner: Super Hybrid to autorska technologia opracowana przez firmę Chery. Jest to hybrydowy system plug-in, który łączy silnik benzynowy 1.5 T-GDI z silnikami elektrycznymi. Samochód może przejechać na samej baterii 145 km, a dzięki unikalnemu rozwiązaniu bateria nigdy nie rozładowuje się do końca, co pozwala na jazdę w trybie hybrydowym przy niskim spalaniu – tylko 7 l/100 km.

Albert Długoszewski: Jakie innowacje technologiczne można znaleźć w Omodzie 9 Super Hybrid?

Reklama.

Paulina Tycner: Jest to samochód o wyposażeniu premium, który zaskakuje nowoczesnością. Oprócz ogromnych, zakrzywionych wyświetlaczy 24,6 cala i systemu Hello Omoda, mamy także ogromny panoramiczny dach, kamerę 540 stopni, która pozwala na pełną kontrolę nad pojazdem, oraz wyświetlacz przezierny z rozszerzoną rzeczywistością. To połączenie technologii, komfortu i bezpieczeństwa.

Omoda 9 Super Hybrid red. naTemat

To, co początkowo wydawało się być obietnicą technologicznych cudów, zostało spełnione z nawiązką w przystępnej cenie, co zdecydowanie wyróżnia ten model wśród innych samochodów klasy premium.

Reklama.

Omoda 9 Super Hybrid red. naTemat