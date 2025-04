Tapeta na jednej ścianie – jaki efekt powoduje?

Tapetowanie jednej ściany pozwala na większą odwagę w wyborze deseniu. Wzór, który zastosowany w całym pomieszczeniu mógłby przytłaczać, na jednej ścianie niejednokrotnie sprawdzi się doskonale – zapewni intrygujący akcent w aranżacji. To świetna okazja do eksperymentowania z intensywnymi kolorami i wyrazistymi wzorami.

Gdzie najlepiej zastosować tapetę akcentującą?

Tapeta na jednej ścianie to dobry pomysł również do jadalni. W tym przypadku odnajdzie się ona doskonale za stołem jadalnianym. Popularne dla tego typu wnętrz są wzory kwieciste i roślinne. Nadadzą pomieszczeniu romantycznego, świeżego charakteru.

Wzory i kolory idealne na jedną ścianę

Tak jak wyżej wspomniano, tapeta zastosowana na jednej ścianie to idealne pole do popisu. Można eksperymentować ze wzorami i kolorami, które byłyby zbyt ciężkie i przytłaczające na każdą ze ścian.

Podczas tapetowania jednej ściany warto mieć na uwadze fakt, że powinna ona stanowić pasujące tło do elementów stojących w pobliżu. Ciemna kanapa będzie doskonale prezentowała się na kontrastowej, jasnej ścianie. Można też zastosować zabieg, w którym kolor mebla czy poduszek dekoracyjnych nawiązuje do barwy detali na tapecie.

Tapeta na jedną ścianę – do jakich stylów pasuje?

Tapeta akcentowa to uniwersalne rozwiązanie, które można dostosować do różnych stylów wnętrzarskich. Ceglasta lub betonowa tapeta na jednej ścianie świetnie sprawdzi się w stylu industrialnym. Delikatne pozłacane wzorki na ciemnym tle to dobry wybór do wnętrz glamour. Roślinne i kwiatowe propozycje mogą być z kolei odpowiednie do stylu rustykalnego, a egzotyczne ornamenty do boho. Wybór jest niemalże nieograniczony!