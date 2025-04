Kandydat KO Rafał Trzaskowski odszedł od mównicy, przy której stał z Grzegorzem Braunem. Europoseł powiedział bowiem, że prezydent Warszawy "był odziany żydowskim żonkilem, znakiem hańby". Chodzi o papierowy kwiat, którym upamiętnia się co roku (19 kwietnia) wybuch powstania w getcie warszawskim.

"Nie będę słuchał!". Trzaskowski nie wytrzymał słów kontrkandydata

– To było powstanie w getcie. O czym pan opowiada? To są bohaterowie naszej historii? Ja tego nie będę słuchał! – skwitował to emocjonalnie Trzaskowski.