Czym jest Runmageddon?

Runmageddon to jedno z największych i najpopularniejszych wydarzeń sportowych w Polsce, które co roku zapewnia swoim fanom wiele okazji do startu w różnych zakątkach Polski. Każda edycja biegu z przeszkodami przyciąga tysiące miłośników aktywności fizycznej i sportowych emocji, którzy są gotowi na przekraczanie własnych granic i dużą dozę dobrej zabawy. Niezapomniana atmosfera wzajemnego wsparcia i samej imprezy stała się już wizytówką tej marki.

Trasy różnią się długością i poziomem trudności – od kilku kilometrów po rozbudowane, kilkugodzinne wyzwania. Na trasie czekają m.in. błoto, wspinaczki, lodowata woda, wysokie ściany do przeskoczenia czy czołganie się pod drutem kolczastym. Formuły biegów są bardzo zróżnicowane – od indywidualnych, przez zespołowe, aż po rodzinne, jak Runmageddon Family – tak by dostosować poziom trudności do różnorodnych predyspozycji zawodników.

Wśród uczestników Runmageddonu z roku na rok rośnie liczbą grupowych startów w ramach wystawiania na bieg firmowych drużyn.

— Udział firmowych drużyn w inicjatywach takich jak nasze biegi staje się coraz popularniejszy, szczególnie wśród pracodawców, którzy szukają nieszablonowych i skutecznych form integracji oraz budowania silnej i atrakcyjnej marki pracodawcy. Tego typu aktywności niosą ze sobą szereg korzyści zarówno dla samych pracowników, jak i wystawiających ich marek — mówi Bartosz Frydler z Runmageddonu.

1. Team building na najwyższym poziomie

Runmageddon to idealne środowisko do kształtowania ducha zespołowości. Pokonywanie przeszkód, wspólne radzenie sobie z trudnymi sytuacjami i wzajemne wsparcie na trasie budują zaufanie i wzmacniają relacje między pracownikami. To więcej niż wspólny wyjazd – to prawdziwa przygoda i test współpracy w niecodziennych, pełnych błota i potu warunkach.

2. Motywacja do aktywności fizycznej

Wystawienie drużyny firmowej mobilizuje pracowników do regularnego treningu w ramach przygotowania do startu w biegu, co przekłada się na lepsze samopoczucie, zdrowie i efektywność w pracy. To również sposób na promowanie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej wśród zespołu.

— Start w Runmageddonie to świetna okazja, żeby pokazać firmę z zupełnie innej strony. Za laboratoriami, wynikami badań, technologiami, czy codzienną biurową pracą, stoją ludzie, którzy potrafią działać razem, wspierać się, rywalizować i przy tym dobrze się bawić. Takie wydarzenia to super sposób na budowanie relacji w zespole i pokazanie, że tworzymy zgraną społeczność, którą łączy wspólna pasja. Dzięki temu udowadniamy, że jesteśmy aktywni, zgrani i zaangażowani. A przy okazji promujemy zdrowy styl życia i realizujemy naszą misję — mówi Karolina Dioniziak z firmy Diagnostyka S.A.

3. Integracja na wielu poziomach

Runmageddon sprzyja nie tylko integracji wewnątrz zespołów, ale też między pracownikami z różnych działów czy lokalizacji.

— Starty integrują, pozwalają poznawać nowe osoby z różnych lokalizacji (zdarza się, że osoby, które na co dzień pracują w innym miejscu przyjeżdżają, by wziąć udział wspólnie właśnie w takim evencie). Wpasowuje się to zarówno w cele naszej firmy, jak i w wartości, z którymi się utożsamiamy. Cenimy sobie zadowolenie naszych pracowników, czerpanie przyjemności z tego co na co dzień robimy w pracy i poza nią. Dostrzegamy szereg korzyści, które niesie za sobą start w biegu z przeszkodami: to ambicja, team spirit, zaangażowanie, odwaga i przekraczanie własnych barier — mówi Ewa Bogucka z firmy SII.

4. Pokonywanie przeszkód – dosłownie i w przenośni

Wyzwania Runmageddonu często stają się metaforą codziennych trudności zawodowych – i ich przezwyciężania. Pracownicy uczą się, że razem można osiągnąć więcej, a barierę fizyczną czy psychiczną można pokonać przy odpowiednim wsparciu. To także znakomita i nieoczywista okazja do odkrycia liderów zespołu i budowania wzajemnego zaufania.

5. Nowoczesny benefit pracowniczy

Firmy coraz częściej stawiają na benefity, które są spójne z wartościami ich kultury organizacyjnej. Dofinansowanie udziału w zawodach sportowych, takich jak Runmageddon, to alternatywa i ciekawa, dodatkowa opcja do klasycznych pakietów medycznych czy kart sportowych – angażująca, dynamiczna i pozwalająca budować realne więzi między ludźmi. to również pomysł wpisujący się doskonale w trend work-life integration.

— Udział naszych pracowników w biegach Runmageddon jest odpowiedzią na ich własne zainteresowania i prośby. Wiele osób od lat bierze udział w tego typu wydarzeniach, dlatego jako firma czujemy się odpowiedzialni za wsparcie ich pasji i rozwoju, oferując dofinansowanie startów. Daje to szansę także tym, którzy ze względów finansowych nie mogliby sobie na nie pozwolić, a chcieliby spróbować swoich sił w tak wyjątkowych zawodach — mówi Nikoletta Krzysztofik z firmy Rossmann.

6. Employer branding i budowa kultury organizacyjnej

Obecność firmy na wydarzeniach takich jak Runmageddon, zwłaszcza w widoczny sposób (np. drużyny w firmowych koszulkach), to doskonała okazja do promocji marki jako atrakcyjnego pracodawcy. Dla wielu firm to coś więcej niż bieg – to kompleksowe narzędzie budowania zaangażowania, motywacji i lojalności pracowników. To również wyraz nowoczesnego podejścia do benefitów oraz silny sygnał, że firmie zależy nie tylko na wynikach, ale i na ludziach. Warto zainspirować się przykładem największych firm w całej Polsce i postawić na aktywną, emocjonującą i integrującą formę team buildingu, która zostaje w pamięci na długo.

