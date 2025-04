"Wszyscy są wstrząśnięci", "Ktoś nie zadziałał prawidłowo". Oto co wiemy o zabójcy lekarza z Krakowa

– Jest to niewyobrażalna tragedia. Nie możemy przejść obok tego obojętnie. Wszyscy są wstrząśnięci – słyszymy w Jędrzejowie pod Kielcami. To z powiatu jędrzejowskiego pochodzi sprawca zabójstwa lekarza w Krakowie. – Dotknęło mnie to jak każdego normalnego człowieka. To nie jest normalne, że pacjent zabija swojego lekarza – reaguje Marek Mentel, szef Rady Powiatu. Cała Polska jest w szoku. Wokół zabójstwa mnożą się różne teorie. – Absolutnie nie zgadzam się z oceną tej sytuacji i zbyt daleko idącymi wnioskami – mówi naTemat Zygmunt Lizak, emerytowany oficer więziennictwa.