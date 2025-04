Volvo Cars po raz pierwszy z taką nagrodą. Przyznaje się ją za działalność na rzecz kobiet

Volvo Cars ma powody do dumy. Szwedzka marka została uhonorowana pierwszą w historii nagrodą imienia Sandy Myhre Award, przyznawaną przez Women’s Worldwide Car of the Year (WWCOTY). To wyjątkowe wyróżnienie jest dowodem uznania dla konsekwentnego zaangażowania firmy w sprawy kluczowe dla kobiet w świecie motoryzacji.