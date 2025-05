Malta idealnym kierunkiem na wyjazd przed wakacjami Fot. MTA

O walorach Malty można pisać bez końca. Zacznijmy jednak od tego, że to świetne miejsce do pracy nad waszym angielskim, ponieważ to on jest tam językiem urzędowym. Zakupy zrobicie w euro, a na miejsce dostaniecie się aż z 8 lotnisk w Polsce. Najnowsze trasy zostały otwarte wiosną. Od 2 kwietnia Ryanair lata tam z Rzeszowa, a od 16 kwietnia możecie zarezerwować idealny urlop, lecąc LOT-em z Warszawy. Co jednak robić na miejscu? Wybór jest ogromny.

Malta zaskakuje na nieskończenie dużą liczbę sposobów Fot. MTA

Malta rajem dla miłośników odkrywania. Spacery i turystyka aktywna to jej mocne strony

Nuda na Malcie nie istnieje, zwłaszcza jeśli lubicie odpoczynek na świeżym powietrzu. Jeżeli chcecie naprawdę odkryć tę wyspę, zabierzcie wygodne buty, bo na pewno nie zabraknie wam ciekawych miejsc do wędrówek. Przygodę warto zacząć w Valletcie, obecnej stolicy Malty. Punktami obowiązkowymi są tam Pałac Wielkiego Mistrza i Konkatedra św. Jana.

Jeżeli marzy wam się zobaczenie czegoś nietypowego, wystrzał armatni na Malcie z pewnością należy do oryginalnych atrakcji Fot. MTA

Jeżeli natomiast chcecie zobaczyć coś mniej oczywistego, przespacerujcie się Górnymi lub Dolnymi Ogrodami Barrakka. Kto wie, może akurat uda wam się zajrzeć tam w momencie oddawania salwy armatniej (codziennie o godzinie 12:00 i 16:00). Stamtąd udajcie się do maltańskiego Trójmiasta, gdzie odpoczniecie od tłumów turystów, a także zobaczycie uliczki, na których kręcono m.in. "Napoleona".

Miejscem idealnym do długich spacerów jest także Mdina, którą nie bez powodu nazywa się Cichym Miastem. Jeżeli dotrzecie tam wcześnie rano, będziecie mogli wsłuchać się w szum wiatru rozbijającego się o wysokie średniowieczne mury. W momencie, kiedy znudzą wam się spacery, możecie skręcić do tamtejszego Muzeum Tortur, albo zejść niżej do Rabatu, gdzie na turystów czekają m.in. katakumby.

Już wchodząc do Mdiny poczujecie się jak w wehikule czasu. Jej brama wjazdowa jest świetnym miejscem na pamiatkowe zdjęcia Fot. MTA

Malta ma także szeroki wachlarz atrakcji dla aktywnych turystów. Możecie ją zwiedzać z końskiego grzbietu, rowerem, wędrując szlakami w pobliżu klifów, albo wsiadając na quada, czy segwaya, żeby poczuć przypływ adrenaliny. A jeśli marzy wam się urlop nad wodą, zawsze możecie wsiąść do kajaka lub założyć piankę i spróbować swoich sił w nurkowaniu. O lepsze miejsce na poznanie morskiego życia w Europie może być trudno.

Między kolejnymi miasteczkami możecie przemieszczać się rowerami. Podróż może być długa ze względu na niesamowite widoki z trasy Fot. MTA

Malta idealną propozycją dla miłośników kultury

Kiedy wasze ciała będą już zaspokojone, warto będzie poszukać także rozrywek dla duszy. Już w terminie 13-22 czerwca odbędzie się tam Malta International Arts Festival, podczas którego aktorzy i tancerze zademonstrują swoje umiejętności podczas koncertu w podziemiach XVI-wiecznej cysterny zbudowanej przez rycerzy. Spektakl teatralny odbędzie się natomiast na pokładzie statku z widokiem na Wielki Port.

Drugim ważnym wydarzeniem, którego nie wypada ominąć podczas urlopu na Malcie, jest organizowany pod koniec czerwca festiwal filmowy. Tegoroczna edycja Mediterrane Film Festival 2025 będzie miała miejsce od między 21 a 29 czerwca.

Wakacje idealne. To miejsce na Malcie mija wielu turystów. Nie popełniaj tego błędu

Jeżeli planujecie już swój urlop na Malcie, powinniście pamiętać, że to nie jedna a kilka wysp, z których trzy może odwiedzić każdy turysta. Najmniejszą z tych powszechnie dostępnych jest Comino. Bywa ono zatłoczone, kiedy do jego brzegów docierają statki pełne turystów. Inaczej sytuacja wygląda na Gozo.

Gozo można podziwiać także z poziomu kajaka Fot. MTA

To właśnie druga co do wielkości wyspa w tym archipelagu jest idealnym miejsce, na wakacje, jeżeli marzysz o odpoczynku od zgiełku i pędu dużego miasta. Jego stolicą jest malowniczy Rabat, nazywany też Victorią. Warto odwiedzić tamtejszy plac główny, na którym spróbujecie pysznego królika, ale i Cytadelę, z której murów rozpościera się przepiękny widok na całą okolicę.

Gozo to jednak wyśmienite miejsce przede wszystkim do wędrówek w pobliżu skalistych klifów, albo wspinaczki ich stromymi zboczami. To miejsce, w którym będziecie mogli zapomnieć o codzienności, zwolnić i nareszcie być tu i teraz, ciesząc się idealnym urlopem. I to bez tłumów innych turystów.

