Dawny współpracownik Nawrockiego o mieszkaniach: "Karol zawsze był sprytny, dbał o swój interes"

– Szokujące, aż wierzyć mi się nie chce. Jeżeli to się okaże prawdą, nie powiedziałbym, że byłby zdolny aż do takiego cynizmu – mówi o Karolu Nawrockim i aferze z jego mieszkaniem jego dawny współpracownik. Jędrzej Włodarczyk i kandydat PiS na prezydenta razem działali w gdańskiej radzie dzielnicy Siedlce, gdzie znajduje się osławione mieszkanie. – Dzwonią do mnie ludzie. Rozmawiamy o tym z byłymi radnymi. Nikt nic nie wie – mówi. Sprawa bulwersuje i dzieli Polaków. Pojawiają się w niej nowe wątki. I wielu chciałoby się dowiedzieć, kim jest pan Jerzy.