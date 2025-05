– Demonopolizować, deregulować. Chciałbym dokładnie tak jak prezydent Donald Trump móc jednym podpisem wyrzucić do kosza to całe WHO z piekła rodem, dyrektywy, które zdrowia nie przynoszą, a przynoszą szereg zagrożeń – powiedział podczas debaty Grzegorz Braun, pytany co by zrobił ws. polskiej służby zdrowia.