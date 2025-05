To ostatnie dni na rejestrację wyborców poza granicami Polski, którzy 18 maja chcą uczestniczyć w wyborach prezydenta RP . W Niemczech i innych krajach zgłoszenia do udziału w wyborach przyjmowane są do wtorku, 13 maja.

Innym warunkiem głosowania za granicą jest posiadanie zaświadczenia o prawie do głosowania. Wydaje je dowolnie wybrany urząd gminy w Polsce, a za granicą – konsul. Wniosek o wydanie takiego zaświadczenia można składać do czwartku, 15 maja. Składa się go w urzędzie, nie można złożyć wniosku przez internet. Trzeba też wiedzieć, że uzyskanie zaświadczenia o prawie do głosowania wyłącza możliwość złożenia wniosku o ujęcie w spisie wyborców. Na podstawie zaświadczenia można głosować w dowolnym obwodzie w kraju i za granicą – czytamy na stronie Gov.pl.